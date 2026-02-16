ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Небо Украины начала защищать эскадрилья F-16 c американскими ветеранами, - СМИ

Украина, Понедельник 16 февраля 2026 22:36
Небо Украины начала защищать эскадрилья F-16 c американскими ветеранами, - СМИ Иллюстративное фото: американские ветераны помогают защищать небо Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине создали эскадрилью (подразделение в военно-воздушном флоте) F-16, в которую входят украинские, американские и нидерландские пилоты. Они помогают защищать небо от российских ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Intelligence Online.

Читайте также: Украина получит десятки истребителей F-16 от Бельгии, - Defense Express

Новая эскадрилья

По данным издания, эскадрилью создали в последние недели в условиях строгой секретности для управления новыми F-16. Такое подразделение играет центральную роль для защиты неба над Киевской областью, которая подвергается постоянным ударам россиян.

В состав эскадрильи вошли американские летчики с огромным боевым опытом в Афганистане. Один из них недавно участвовал в операциях на Ближнем Востоке, после чего присоединился к защите Украины.

С нидерландской стороны привлечены пилоты, прошедшие обучение в элитных европейских школах воздушного боя, специализирующихся на современных тактиках перехвата и ведения высокотехнологичной войны в воздухе.

Intelligence Online уточняет, что западные ветераны подписали временные контракты. Они предусматривают ротации сроком на шесть месяцев с возможностью продления в зависимости от оперативных потребностей. Пилоты не получили официальных званий в украинской иерархии и не фигурируют в публичных штатных расписаниях.

Главные задачи

Как пишут журналисты, такая эскадрилья практически ежедневно привлекается для перехвата российских крылатых ракет "Калибр" и Х-101, а также дронов "Герань-5". F-16 задействуют для патрулей, в том числе ночных, чтобы максимизировать радиолокационное покрытие и способность к быстрому реагированию в небе.

Intelligence Online обращает внимание, что главная ценность западных пилотов - в их опыте работы со сверхсовременным оборудованием. В частности, речь идет о прицельно-разведывательных контейнерах Sniper, которые называют "глазами" самолета. Эта система позволяет пилоту видеть цели на огромном расстоянии, сопровождать быстрые ракеты и дроны даже в полной темноте или сквозь густые облака.

По словам источников издания, хотя украинские летчики уже начали осваивать эту технологию, американские ветераны.

Иностранцы в Воздушных силах

Напомним, еще в 2023 году в Воздушных силах ВСУ допускали, что при наличии соответствующей военно-учетной специальности иностранцы могут служить как пилоты или специалисты инженерно-авиационного состава.

Официально информации о том, что иностранные летчики помогают защищать Украину, пока не было.

