В Нідерландах похвалилися, що можуть "зламати" код F-35, - Defense Express

Можливість отримання розширеного доступу до програмного забезпечення винищувача F-35 теоретично існує, але її практична реалізація залишається спірною.

Ідея полягає в тому, що такий доступ дозволив би операторам самостійно підтримувати боєздатність літака, інтегрувати нове озброєння та адаптувати системи без критичної залежності від США.

На це побіжно натякнув представник оборонного відомства Нідерландів, порівнявши процес із "джейлбрейком" смартфона - отриманням повного доступу до системи. Водночас він визнав, що не може розкривати подробиці, а технічних підтверджень існування такого механізму немає.

Ключова залежність операторів F-35 пов’язана не лише з програмним кодом, а й із файлами місійних даних (Mission Data File), які визначають роботу сенсорів, бойові алгоритми та рівень малопомітності літака.

Їх формує спеціалізований підрозділ військово-повітряних сил США на основі даних із глобального флоту F-35, що фактично залишає Вашингтону контроль над бойовими можливостями машини.

До того ж сам рівень технологічного доступу різниться між партнерами програми. Найширші можливості має Велика Британія завдяки глибокій участі її оборонної промисловості у створенні літака.

Також Ізраїль експлуатує модифіковану версію з власними системами. Разширений доступ свого часу пропонували Японії. Нідерланди ж мають обмежений статус у програмі, що ставить під сумнів їхню здатність самостійно змінювати програмну архітектуру літака.

Навіть у разі гіпотетичного доступу до програмного забезпечення оператори F-35 залишаються залежними від США через контроль над виробництвом ключових компонентів, логістикою та системами технічного обслуговування.

Європейські підприємства виконують переважно фінальне складання літаків, тоді як критичні технології та довгострокова підтримка залишаються під контролем американської сторони. Тому повністю незалежна експлуатація F-35 без участі США наразі виглядає малоймовірною, навіть якщо окремі технічні обмеження теоретично можна обійти.