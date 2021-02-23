У Нідерландах послаблять карантин з березня: що відкриють

Уряд Нідерландів ухвалив рішення почати послаблювати карантинні обмеження, які були введені через пандемію. Заходи почнуть послаблювати з 2 березня.

З 2 березня дозволена робота перукарень, масажних салонів. Також на роботу зможуть повернутися фахівці так званих контактних професій.

Прийом буде здійснюватися по запису і тільки при відсутності у клієнтів симптомів коронавірусу. Також зможуть відновити роботу середні школи та коледжі. Учні зможуть відвідувати заняття не менше одного дня в тиждень, однак рішення про те, як саме організовувати освітній процес, навчальні заклади повинні будуть приймати самі.

Також при дотриманні суворих умов зможуть відкритися магазини, не продають товари та продукти першої необхідності. Потрапити в них можна буде тільки по запису не менш ніж за чотири години до передбачуваного часу відвідування.

Запускати покупців у магазини будуть по дві людини на поверх і максимум шість разів на годину. Носіння медичних масок при цьому залишається обов'язковою.

При цьому діючий в країні комендантську годину залишиться в силі щонайменше до 15 березня.

Закритими залишаються кафе, бари і ресторани, а також спортзали і культурно-розважальні установи.