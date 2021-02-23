В Нидерландах ослабят карантин с марта: что откроют

С 2 марта разрешена работа парикмахерских, массажных салонов. Также на работу смогут вернуться специалисты так называемых контактных профессий.

Прием будет осуществляться по записи и только при отсутствии у клиентов симптомов коронавируса. Также смогут возобновить работу средние школы и колледжи. Ученики смогут посещать занятия не менее одного дня в неделю, однако решение о том, как именно организовывать образовательный процесс, учебные заведения должны будут принимать сами.

Также при соблюдении строгих условий смогут открыться магазины, не продающие товары и продукты первой необходимости. Попасть в них можно будет только по записи не менее чем за четыре часа до предполагаемого времени посещения.

Запускать покупателей в магазины будут по два человека на этаж и максимум шесть раз в час. Ношение медицинских масок при этом остается обязательным.

При этом действующий в стране комендантский час останется в силе по меньшей мере до 15 марта.

Закрытыми остаются кафе, бары и рестораны, а также спортзалы и культурно-развлекательные учреждения.