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Суд в Гаазі постановив скасувати комендантську годину в Нідерландах

Новость на русском → Гаага, Вівторок 16 лютого 2021 12:23
Суд в Гаазі постановив скасувати комендантську годину в Нідерландах Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Суд у Нідерландах постановив негайно скасувати комендантську годину. Вона серйозно порушує права людини.

Про це заявила суддя, передає NOS.

На думку судді, комендантська година є грубим порушенням права на свободу пересування і приватне життя.

"Широкомасштабний засіб, заснований на основі закону про надзвичайний стан, може бути прийнятий лише в тому випадку, якщо дійсно виникає гостра надзвичайна ситуація, яку, до того ж, не можна дозволити іншими менш жорсткими засобами", - сказала суддя.

Нагадаємо, 8 лютого уряд Нідерландів ухвалив рішення продовжити дію комендантської години, яка була введена через пандемію.

Раніше повідомлялося, що комендантську годину в Нідерландах ввели 23 січня. Вона діє з 21:00 до 4:30. У разі її порушення очікується штраф.

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