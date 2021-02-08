ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Нідерландах продовжили комендантську годину до березня

Новость на русском → Амстердам, Понеділок 08 лютого 2021 20:48
У Нідерландах продовжили комендантську годину до березня Фото: люди в масках (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Нідерландів ухвалив рішення продовжити дію комендантської години, яка була введена через пандемію. Обмеження діятиме щонайменше до 2 березня.

Про це повідомляє видання Telegraaf.

"Тимчасовий уряд вирішив, що перебування на вулиці без вагомих причин після 21:00, як і раніше, буде заборонено", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра юстиції Фердинанда Грапперхауса, ефект комендантської години, поки не впливає на кількість заражених COVID-19. Однак, за його словами, після 21:00 на вулиці набагато тихіше.

"У будь-якому випадку, це міра веде до зниження мобільності та кількості інфікованих. І це те, чого ми хочемо", - заявив він.

Нагадаємо, комендантську годину в Нідерландах ввели 23 січня. Він діє з 21:00 до 4:30. У разі його порушення очікується штраф до 95 євро.

Раніше повідомлялося про понад 100 випадків побічних ефектів від вакцини в Нідерландах.

Крім того, у Норвегії померли 13 людей після вакцинації препаратом Pfizer.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Нідерланди комендантский час Карантин Коронавірус
NEWS
Сніг, хуртовини і сильний вітер: погода в Києві погіршується
Сніг, хуртовини і сильний вітер: погода в Києві погіршується
DAILY
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію
Уляна Безпалько, Сергій Щербина Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію