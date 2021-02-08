У Нідерландах продовжили комендантську годину до березня

Уряд Нідерландів ухвалив рішення продовжити дію комендантської години, яка була введена через пандемію. Обмеження діятиме щонайменше до 2 березня.

"Тимчасовий уряд вирішив, що перебування на вулиці без вагомих причин після 21:00, як і раніше, буде заборонено", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра юстиції Фердинанда Грапперхауса, ефект комендантської години, поки не впливає на кількість заражених COVID-19. Однак, за його словами, після 21:00 на вулиці набагато тихіше.