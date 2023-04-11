В Нидерландах могут запретить использование телефонов в школах

Члены педагогического профсоюза Нидерландов AOb проголосовали за запрет использования мобильных телефонов в школьных классах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Dutch News.
В педагогическом профсоюзе говорят, что мобильные телефоны плохо влияют на способность учащихся концентрироваться. А это, в свою очередь, оказывает влияние на эффективность обучения. 73% учителей средних школ заявили, что хотят отказаться от использования смартфонов на уроках.
"Введение запрета должны решать сами школы, например, запретить телефоны во всей школе или же позволить ученикам приносить их, но хранить в шкафчике. Мы за то, чтобы школы решали, что им лучше всего подходит. Но ясно одно: большинство учителей не хотят, чтобы телефоны были на уроках", - отметил представитель AOb по вопросам среднего образования Елмер Эверс.
В опросе приняло участие около 8400 учителей.
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Напомним, в Нидерландах произошла масштабная авария, с рельсов сошел пассажирский поезд. В результате один человек погиб, 30 получили ранения.
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