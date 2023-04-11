В Нидерландах могут запретить использование телефонов в школах

В педагогическом профсоюзе говорят, что мобильные телефоны плохо влияют на способность учащихся концентрироваться. А это, в свою очередь, оказывает влияние на эффективность обучения. 73% учителей средних школ заявили, что хотят отказаться от использования смартфонов на уроках.

"Введение запрета должны решать сами школы, например, запретить телефоны во всей школе или же позволить ученикам приносить их, но хранить в шкафчике. Мы за то, чтобы школы решали, что им лучше всего подходит. Но ясно одно: большинство учителей не хотят, чтобы телефоны были на уроках", - отметил представитель AOb по вопросам среднего образования Елмер Эверс.

В опросе приняло участие около 8400 учителей.