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Нидерланды предоставят Украине 274 млн евро: на что потратят финансовую помощь

Новина українською →
Понедельник 03 апреля 2023 20:54
Нидерланды предоставят Украине 274 млн евро: на что потратят финансовую помощь Фото: Нидерланды предоставят новый пакет помощи Украине на сумму более 270 млн евро (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Нидерланды выделяют Украине новый пакет помощи на сумму 274 млн. евро. Деньги пойдут на гуманитарную помощь и здравоохранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой назаявление министра внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер, которое приводит Telegraaf.nl.

Около 180 млн. евро будет направлено на гуманитарную помощь, здравоохранение, энергоснабжение, восстановление жилья и инфраструктуры, а также разминирование сельскохозяйственных земель.

Еще 94 млн. евро пойдут на нелетальную помощь, укрепление сотрудничества между Украиной и НАТО, а также защиту и сохранение украинской культуры.

"Эта помощь на 274 млн. евро выделяется из 2,5 млрд. евро, зарезервированных правительством Нидерландов для поддержки Украины в 2023 году", - говорится в заявлении.

Шрайнемахер назначила бывшего дипломата Рона ван Дартела в качестве специального посланника для более активного привлечения нидерландского бизнес-сообщества в восстановлении Украины. Его основной задачей станет установление контактов между нидерландскими компаниями и украинскими властями, определение конкретных потребностей Украины и поиск областей, где могут пригодиться опыт и знания Нидерландов.

Напомним, что украинские правоохранители получили 11 служебных собак, окончивших учебу в Нидерландах.

Германия и Нидерланды обещают продолжать оказывать помощь Украине, в том числе военную технику.

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