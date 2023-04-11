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У Нідерландах можуть заборонити використання телефонів у школах

Фото: У Нідерландах можуть заборонити використовувати на уроках телефони (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Члени педагогічної профспілки Нідерландів AOb проголосували за заборону використання мобільних телефонів у шкільних класах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Dutch News.

У педагогічній профспілці стверджують, що мобільні телефони погано впливають на здатність учнів концентруватися. А це, у свою чергу, впливає на ефективність навчання. 73% вчителів середніх шкіл заявили, що хочуть відмовитися від використання смартфонів на уроках.

"Запровадження заборони мали б вирішувати самі школи, наприклад, заборонити телефони у всій школі або ж дозволити учням приносити їх, але зберігати у шафці. Ми за те, щоб школи вирішували, що їм найкраще підходить. Але ясно одне: більшість вчителів не хочуть, щоб телефони були на уроках", - зазначив представник AOb із питань середньої освіти Єлмер Еверс.

В опитуванні взяли участь близько 8400 вчителів.

Раніше ми писали, Нідерланди виділяють для України 274 млн євро. Гроші підуть на гуманітарну допомогу та охорону здоров'я.

Нагадаємо, у Нідерландах сталася масштабна аварія, з рейок зійшов пасажирський потяг. Внаслідок цього одна людина загинула, 30 отримали поранення.

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