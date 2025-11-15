Навроцкий заявил, что Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год

Президент Польши Кароль Навроцкий утверждает, что подписал закон о помощи украинским беженцам в последний раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kresy.pl .

Навроцкий подчеркнул, что поддержка украинского меньшинства должна сочетать ответственность с принципом равного отношения ко всем национальным меньшинствам.

"Я не хочу быть президентом хаоса, поэтому подписал вторую версию закона о помощи украинцам, но сделал это в последний раз", - сказал он.

В то же время польский президент обратил внимание на необходимость упорядочения системы поддержки.

"Украинцы должны быть трактованы как любое другое национальное меньшинство", - подчеркнул он.

Навроцкий пояснил, что первоначальная версия закона, которая поступила на его подпись, содержала положение о предоставлении помощи 800+ украинцам, которые не работают в Польше, что он признал неприемлемым.

"Это было несправедливое решение в отношении поляков", - отметил президент Польши.