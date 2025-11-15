ua en ru
Навроцкий заявил, что Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год

Польша, Суббота 15 ноября 2025 11:30
Навроцкий заявил, что Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год Фото: президент Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Польши Кароль Навроцкий утверждает, что подписал закон о помощи украинским беженцам в последний раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kresy.pl.

Навроцкий подчеркнул, что поддержка украинского меньшинства должна сочетать ответственность с принципом равного отношения ко всем национальным меньшинствам.

"Я не хочу быть президентом хаоса, поэтому подписал вторую версию закона о помощи украинцам, но сделал это в последний раз", - сказал он.

В то же время польский президент обратил внимание на необходимость упорядочения системы поддержки.

"Украинцы должны быть трактованы как любое другое национальное меньшинство", - подчеркнул он.

Навроцкий пояснил, что первоначальная версия закона, которая поступила на его подпись, содержала положение о предоставлении помощи 800+ украинцам, которые не работают в Польше, что он признал неприемлемым.

"Это было несправедливое решение в отношении поляков", - отметил президент Польши.

Помощь украинцам в Польше

Напомним, в сентябре президент Польши Кароль Навроцкий подписал новый закон о помощи украинским беженцам, который продлевает их легальный статус до марта 2026 года.

Новый закон был разработан после того, как Навроцкий наложил вето на поправки к закону о так называемой помощи 800+ для украинцев.

Новый акт определяет, что право на выплаты будет зависеть от ряда условий. В частности, помощь сохранят те, кто официально работает или чьи дети учатся в польских школах. Исключение сделано для людей с инвалидностью.

Кроме того, чтобы претендовать на выплаты, иностранцы должны получать не менее 50% от минимальной заработной платы в Польше.

Как уточняется, польские органы ежемесячно будут проверять, трудоустроен ли получатель. Если украинец не работает, выплата 800+ для него будет прекращена. Также будет учитываться факт возможного выезда за пределы Польши.

Закон предусматривает и изменения в сфере здравоохранения. Для взрослых граждан Украины вводятся ограничения на доступ к ряду медицинских услуг, среди которых реабилитация, стоматологическое лечение и часть медикаментозной терапии.

