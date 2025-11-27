ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Германия меняет правила: украинцам урежут выплаты и изменят статус

Четверг 27 ноября 2025 18:48
UA EN RU
Германия меняет правила: украинцам урежут выплаты и изменят статус Фото: Беженцы из Украины в Германии (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Правительство Германии готовит существенные изменения в системе поддержки украинских беженцев. В ближайшее время их могут перевести из программы базового гражданского обеспечения на режим помощи искателям убежища.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Какие изменения планирует Германия

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время бюджетных дебатов в бундестаге заявил, что решение правительства уже принято, а законопроект готов и будет подан к первому чтению в бундестаге до конца года.

По его словам, изменения призваны устранить "ощущение несправедливости" среди немецких налогоплательщиков и урегулировать распределение социальной поддержки.

Министр внутренних дел Александер Добриндт уточнил, что новый правовой режим будет предусматривать:

  • уменьшение размера выплат для украинцев;
  • сокращение перечня медицинских услуг;
  • постепенное уменьшение разрешенных сбережений;
  • усиление стимулов к трудоустройству, а в случае отказа - возможные санкции.

Будет ли действовать новый закон "задним числом"

Директор Управления по вопросам иммиграции Берлина Энгельхард Мазанке в интервью изданию объяснил, что пока закон не вступит в силу, украинцы получают те же выплаты, что и в прошлом году.

Ретроактивные изменения возможны, однако вряд ли они будут предусматривать возврат средств беженцами. Окончательное решение примет бундестаг.

После принятия закона украинские беженцы окажутся в другом режиме поддержки - менее финансово выгодном, но с более выраженным акцентом на трудоустройство. Точные сроки вступления документа в силу и внедрения изменений пока неизвестны.

РБК-Украина ранее писало, что правила поддержки планируют изменить для украинцев, которые приехали после 1 апреля 2025 года. Их будут рассматривать как просителей убежища, что будет означать снижение ежемесячных выплат с нынешних 563 евро до около 441 евро и изменение правового статуса.

Также мы рассказывали, что Германия объявила об увеличении военной помощи Украине и выделяет немедленный зимний пакет поддержки на 170 млн евро. Канцлер Фридрих Мерц заявил в Бундестаге, что общий бюджет помощи на 2026 год возрастет до 11,5 млрд евро. Берлин планирует и в дальнейшем поддерживать Киев, а также стремится привлечь замороженные российские активы.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финансы
Новости
Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает