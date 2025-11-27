Германия меняет правила: украинцам урежут выплаты и изменят статус

Правительство Германии готовит существенные изменения в системе поддержки украинских беженцев. В ближайшее время их могут перевести из программы базового гражданского обеспечения на режим помощи искателям убежища.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

Какие изменения планирует Германия

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время бюджетных дебатов в бундестаге заявил, что решение правительства уже принято, а законопроект готов и будет подан к первому чтению в бундестаге до конца года.

По его словам, изменения призваны устранить "ощущение несправедливости" среди немецких налогоплательщиков и урегулировать распределение социальной поддержки.

Министр внутренних дел Александер Добриндт уточнил, что новый правовой режим будет предусматривать:

уменьшение размера выплат для украинцев;

сокращение перечня медицинских услуг;

постепенное уменьшение разрешенных сбережений;

усиление стимулов к трудоустройству, а в случае отказа - возможные санкции.

Будет ли действовать новый закон "задним числом"

Директор Управления по вопросам иммиграции Берлина Энгельхард Мазанке в интервью изданию объяснил, что пока закон не вступит в силу, украинцы получают те же выплаты, что и в прошлом году.

Ретроактивные изменения возможны, однако вряд ли они будут предусматривать возврат средств беженцами. Окончательное решение примет бундестаг.

После принятия закона украинские беженцы окажутся в другом режиме поддержки - менее финансово выгодном, но с более выраженным акцентом на трудоустройство. Точные сроки вступления документа в силу и внедрения изменений пока неизвестны.