Українських вболівальників не буде на матчі з Нідерландами на Євро в Амстердамі

Українські вболівальники не зможуть відвідати матч збірної проти Нідерланди на чемпіонаті Європи. Все через жорсткі обмеження Нідерландів щодо третіх країн.

Він заявив, що уряд Нідерландів вирішив не впускати в країну вболівальників з країн, які не є членами Євросоюзу на матчі чемпіонату Європи.

"Ми вивчили всі варіанти розвитку подій. Через коронавірус багато країн вводять свої обмеження. Уряд Нідерландів прийняв рішення не пускати вболівальників з країн, що не входять в зону ЄС", - сказав Павелко.

Відзначимо, що в Бухарест українські вболівальники зможуть приїхати. Відповідно до поточних норм, Україна зараз входить в "зелену" зону країн, по приїзду з якої не потрібно пред'являти негативний ПЛР-тест, сертифікат вакцинації або довідку про одужання від коронавірусу. Але при цьому, фанатам в Бухаресті для входу на стадіон Національ треба отримати спеціальний браслет, який видають при здачі негативного ПЛР або експрес-тесту, наявності сертифіката вакцинації або довідки про одужання. У Румунії Україна зіграє з Австрією та Північною Македонією.

Матч Нідерланди-Україна відбудеться 13 червня, Початок - о 22:00.