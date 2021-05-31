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У трьох регіонах Італії пом'якшили карантин

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Молізе, Понеділок 31 травня 2021 15:53
У трьох регіонах Італії пом'якшили карантин Фото: у трьох регіонах Італії пом'якшили карантинні обмеження (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Італії прийняв рішення перевести три регіони країни в" білу зону " карантину. Йдеться про острів Сардинія і регіонах Молізе і Фріулі-Венеція-Джулія.

Про це йдеться в постанові Міністерства охорони здоров'я Італії.

"Згідно з Указом голови Ради міністрів в регіонах Фріулі-Венеція-Джулія, Молізе і на Сардинії застосовуються заходи, відповідні Білій зоні", - йдеться в постанові.

За даними агентства ANSA, у трьох регіонах скасовують дію комендантської години. Також в них дозволена робота ресторанів, барів, критих басейнів, тематичних парків. При цьому дозволено проводити ярмарки та фестивалі.

Нагадаємо, раніше уряд Італії продовжило заборону на в'їзд для людей, які приїжджають з Індії, Бангладешу та Шрі-Ланки.

Крім того, раніше влада Італії затвердила план пом'якшення карантину, який був введений через COVID.

Додамо, що в Італії знімають обмеження для туристів з деяких країн.

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