У трьох регіонах Італії пом'якшили карантин

Уряд Італії прийняв рішення перевести три регіони країни в" білу зону " карантину. Йдеться про острів Сардинія і регіонах Молізе і Фріулі-Венеція-Джулія.

Про це йдеться в постанові Міністерства охорони здоров'я Італії .

За даними агентства ANSA , у трьох регіонах скасовують дію комендантської години. Також в них дозволена робота ресторанів, барів, критих басейнів, тематичних парків. При цьому дозволено проводити ярмарки та фестивалі.

"Згідно з Указом голови Ради міністрів в регіонах Фріулі-Венеція-Джулія, Молізе і на Сардинії застосовуються заходи, відповідні Білій зоні", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, раніше уряд Італії продовжило заборону на в'їзд для людей, які приїжджають з Індії, Бангладешу та Шрі-Ланки.

Крім того, раніше влада Італії затвердила план пом'якшення карантину, який був введений через COVID.

Додамо, що в Італії знімають обмеження для туристів з деяких країн.