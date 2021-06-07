ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Венеції зняли майже всі карантинні обмеження

Новость на русском →
Венеція, Понеділок 07 червня 2021 16:52
У Венеції зняли майже всі карантинні обмеження Фото: у Венеції зняли майже всі карантинні обмеження (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Італійський регіон Венето, в який входить туристичне місто Венеція, внесли в "білу зону" карантину 7 червня. Так, в регіоні скасували практично всі карантинні обмеження.

Про це повідомляє видання ANSA.

Так, в регіоні відкрили всі підприємства. Бари та ресторани тепер можуть обслуговувати відвідувачів без обмежень у приміщеннях. Однак за одним столом можуть перебувати не більше шести осіб.

При цьому у Венеції більше не діє комендантська година.

Також дозволена робота казино. Однак поки в регіоні заборонена робота нічних клубів.

Крім того, знову Водний транспорт може перевозити до 80% від місткості пасажирів.

Однак в регіоні діятиме вимога носити маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Нагадаємо, вчора жителі Венеції вийшли на протести проти повернення круїзних лайнерів, після того як перший лайнер з'явився у водах.

Раніше повідомлялося, що в кінці травня уряд Італії прийняв рішення перевести три регіони країни в" білу зону " карантину. Йдеться про острів Сардинія і регіонах Молізе і Фріулі-Венеція-Джулія.

Крім того, уряд Італії продовжило заборону на в'їзд для людей, які приїжджають з Індії, Бангладешу та Шрі-Ланки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Італія Венеция Карантин Коронавірус
NEWS
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС