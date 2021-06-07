У Венеції зняли майже всі карантинні обмеження

Італійський регіон Венето, в який входить туристичне місто Венеція, внесли в "білу зону" карантину 7 червня. Так, в регіоні скасували практично всі карантинні обмеження.

Про це повідомляє видання ANSA .

Так, в регіоні відкрили всі підприємства. Бари та ресторани тепер можуть обслуговувати відвідувачів без обмежень у приміщеннях. Однак за одним столом можуть перебувати не більше шести осіб.

При цьому у Венеції більше не діє комендантська година.

Також дозволена робота казино. Однак поки в регіоні заборонена робота нічних клубів.

Крім того, знову Водний транспорт може перевозити до 80% від місткості пасажирів.

Однак в регіоні діятиме вимога носити маски і дотримуватися соціальної дистанції.