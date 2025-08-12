ua en ru
"Ничего нового": В ЕС отреагировали на отказ Орбана подписать заявление по Украине

Вторник 12 августа 2025 14:47
"Ничего нового": В ЕС отреагировали на отказ Орбана подписать заявление по Украине Фото: спикер ЕК по вопросам внешней политики Анитта Хиппер (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Европейская комиссия заявила, что накануне серии международных контактов на этой неделе позиция ЕС по Украине остается неизменной и "четкой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы приветствуем усилия президента Трампа по достижению мира для Украины - мира, который является справедливым, длительным и уважает суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявила на брифинге заместитель главного спикера ЕК Арианна Подеста.

Она уточнила, что Евросоюз работает с Киевом над тем, чтобы эта позиция была учтена во время встречи в пятницу.

Подеста также сообщила о планах координации действий с США во время телефонного разговора, запланированного на завтра и организованного канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Отдельно спикер ЕК по вопросам внешней политики Анитта Хиппер прокомментировала отказ Венгрии подписать совместное заявление ЕС по Украине.

"В этом нет ничего нового. Также нет ничего нового в том, что нам нужно единство, чтобы быть сильными, и если у нас этого единства нет, то от этого выиграет только одна партия, и это Россия", - подчеркнула она.

Напомним, что накануне встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске 26 стран ЕС поддержали совместное заявление в поддержку Украины, однако премьер Венгрии Виктор Орбан отказался его подписать.

А после Орбан ответил, почему не подписал заявление ЕС в поддержку Украины накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Он считает, что вместо комментировать переговоры США и России, лидерам ЕС стоит инициировать собственный саммит с РФ.

