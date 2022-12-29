В Беларуси определились с "версией" касательно падения ракеты

В министерстве обороны Беларуси заявили, что их средства ПВО якобы сбили украинскую ракету С-300 во время одного из крупнейших ракетных ударов России по Украине с начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оборонного ведомства.

Военный комиссар Брестской области Олег Коновалов отметил, что местным жителям абсолютно не о чем беспокоиться и, к сожалению, такое случается.

В министерстве обороны Беларуси сообщили, что ракета была сбита около села Горбаха в Брестской области, примерно в 15 км от границы с Украиной, около 10 часов утра.

По словам представителей оборонного ведомства страны, в ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки сбитой ракеты якобы принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300, выпущенной с территории Украины. Подробные детали произошедшего военное ведомство сообщит в ближайшее время.