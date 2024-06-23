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В Киеве раздаются взрывы. Работает ПВО

Киев, Воскресенье 23 июня 2024 05:24
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В Киеве раздаются взрывы. Работает ПВО Фото: в Киеве прогремели взрывы. Работает ПВО (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве раздаются взрывы. Работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Telegram-каналы КОВА и мэра Киева Виталия Кличко

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО", - отмечается в сообщении.

Мэр столицы Виталий Кличко также сообщил о ракетной атаке.

"В Киеве слышны взрывы - работают силы ПВО в области и в столице. Находитесь в укрытиях!", - написал он в своем Telegram.

Ранее сообщалось о пуске крылатых ракет "Калибр" из Крыма в направлении центральных и северных областей.

Напомним, около 5:00 в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки с юга.

Ракеты "Калибр" летели через Николаевскую область в направлении Кировоградской, затем повернули в сторону Житомирской области, а после развернулись Фастов, Васильков и в направлении Киева.

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