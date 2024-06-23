В Киеве раздаются взрывы. Работает ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Telegram-каналы КОВА и мэра Киева Виталия Кличко

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО", - отмечается в сообщении.

Мэр столицы Виталий Кличко также сообщил о ракетной атаке.

"В Киеве слышны взрывы - работают силы ПВО в области и в столице. Находитесь в укрытиях!", - написал он в своем Telegram.

Ранее сообщалось о пуске крылатых ракет "Калибр" из Крыма в направлении центральных и северных областей.