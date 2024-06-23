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Ночной ракетный удар по Украине: Олещук рассказал о работе ПВО

Воскресенье 23 июня 2024 07:49
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Ночной ракетный удар по Украине: Олещук рассказал о работе ПВО Фото: Николай Олещук, командующий Воздушными силами Украины (facebook.com.kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики этой ночью для очередной воздушной атаки по территории Украины применили крылатые ракеты типа "Калибр". Две из них были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николая Олещука.

Уточняется, что в целом оккупанты для этой атаки применили 3 "Калибра", а били ими по Украине снова из акватории Азовского моря, как и минувшей ночью.

"Ночью 23 июня 2024 года враг атаковал тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря", - говорится в сообщении генерала.

Он рассказал, что две ракеты противника были сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в Киевской области.

Ночной ракетный удар по Украине: Олещук рассказал о работе ПВО

Ракетный обстрел Украины

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июня войска РФ снова совершили воздушную атаку по территории Украины. Так, около пяти часов утра в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных сил объявили о вражеской ракетной атаке с юга.

Позже взрывы прозвучали в районе Киева. Мэр столицы Виталий Кличко и в Киевской областной военной администрации сообщили, что в Киеве и регионе работали системы ПВО из-за ракетного удара противника.

Отметим также, накануне в Военно-морских силах ВСУ обратили внимание, что РФ начала запускать по Украине ракеты "Калибр" из Азовского моря - речь идет о вражеской воздушной атаке минувшей ночью. Украинские военные назвали это поворотным моментом.

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ПВО Ракетный удар
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