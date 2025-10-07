РФ атаковала дронами Полтаву: в городе прогремели взрывы
Российские войска продолжают терроризировать Украину и мирное население. В ночь на вторник, 7 октября, враг атакует дронами город Полтаву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Когута, главу Полтавской ОВА.
Об активности вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Полтавской области Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили 7 октября 2025 года в 0:30.
По данным Ситуационного центра Воздушных Сил:
- на Полтавщину направлялись группы БпЛА одновременно с севера и юга;
- в центре области зафиксированы дроны, которые движутся на запад.
А уже в 01:07 глава Полтавской ОГА сообщил о работе ПВО.
"В Полтавском районе работает ПВО. Находитесь в укрытиях!" - написал Владимир Когут.
Напомним, около полуночи 6 октября российские захватчики подвергли Харьков массированному обстрелу боевыми дронами типа "Шахед". По данным Харьковского городского головы Игоря Тепехова, за двадцать минут дроновой атаки на Харьков прозвучали около двух десятков взрывов. Сейчас подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.
По данным Генштаба, за последние сутки российские войска нанесли один ракетный и 31 авиационный удар, использовав при этом одну ракету и 65 управляемых авиабомб. Кроме того, противник привлек на фронте 3382 дрона-камикадзе и совершил 2971 обстрел позиций украинских войск и населенных пунктов.