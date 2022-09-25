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Ночной обстрел Николаева: мэр рассказал о последствиях

Новина українською →
Николаев, Воскресенье 25 сентября 2022 21:47
Ночной обстрел Николаева: мэр рассказал о последствиях Фото: в результате ночных обстрелов Николаева три многоэтажки получили повреждения (t.me/senkevichonline)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате ночных вражеских обстрелов Николаева три многоэтажки получили значительные повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

Он отметил, что во всех зданиях взрывной волной и обломками выбиты окна и стекла, также изуродованы балконы и повреждены входные двери.

"В одной пятиэтажке вылетело 150 окон, повреждения получили 75 балконов. Двух человек преклонного возраста заблокировало в собственной квартире. Выбраться им помогли спасатели ГСЧС", - написал мэр города.

Сенкевич отметил, что еще одна пятиэтажка попала под обстрел россия во второй раз. В ней выбиты стекла и изуродованы те ОСБ плиты, которыми коммунальщики забивали окна после предварительного удара. Обломками посекло и припаркованные во дворах автомобили.

Также разрушениям разной степени подверглись частные дома.

Кроме того, в результате атаки оккупантов повреждения получили сети водопровода. Мэр отметил, что работники "Николаевводоканала" перекрыли водоснабжение и откачали воду из воронки, образовавшейся от взрыва ракеты. 26 сентября ремонтные работы продолжатся, специалисты будут заменять часть поврежденной трубы.

Как сообщалось ранее, россияне ночью обстреляли Николаев . В результате ударов были повреждены жилые дома, есть попадание в водопровод.

Кроме того, сегодня украинские бойцы сбили дрон-камикадзе Shahed-136, которым россияне пытались атаковать город.

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