Россияне ночью били по Николаеву: повреждены дома и водопровод

Российские оккупанты сегодня ночью снова обстреляли Николаев. В результате вражеских ударов повреждены жилые дома, есть попадание в водопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Сегодня после часу ночи Николаев снова подвергся обстрелам. И снова повреждены жилые дома. Есть попадание в сети водопровода", - написал Сенкевич.

По его словам, на местах работают ремонтные бригады и коммунальщики.

"В настоящее время наши специалисты осматривают районы, которые попали под обстрелы. Детальнее о последствиях напишу вам позже", - добавил мэр Николаева.

Фото: россияне ночью били по Николаеву (t.me/senkevichonline)

Напомним, что сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки врага повреждения получила гражданская инфраструктура города.

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