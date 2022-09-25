ua ru
Вс, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне ночью били по Николаеву: повреждены дома и водопровод

Новина українською →
Николаев, Воскресенье 25 сентября 2022 08:22
Россияне ночью били по Николаеву: повреждены дома и водопровод Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты сегодня ночью снова обстреляли Николаев. В результате вражеских ударов повреждены жилые дома, есть попадание в водопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Сегодня после часу ночи Николаев снова подвергся обстрелам. И снова повреждены жилые дома. Есть попадание в сети водопровода", - написал Сенкевич.

По его словам, на местах работают ремонтные бригады и коммунальщики.

"В настоящее время наши специалисты осматривают районы, которые попали под обстрелы. Детальнее о последствиях напишу вам позже", - добавил мэр Николаева.

Россияне ночью били по Николаеву: повреждены дома и водопровод

Фото: россияне ночью били по Николаеву (t.me/senkevichonline)

Напомним, что сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки врага повреждения получила гражданская инфраструктура города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Война России против Украины ракетный удар
NEWS
У Путина думают о введении военного положения, - СМИ
У Путина думают о введении военного положения, - СМИ
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие