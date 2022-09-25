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Нічний обстріл Миколаєва: мер розповів про наслідки

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Миколаїв, Неділя 25 вересня 2022 21:47
Нічний обстріл Миколаєва: мер розповів про наслідки Фото: внаслідок нічних обстрілів Миколаєва три багатоповерхівки зазнали пошкоджень (t.me/senkevichonline)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті нічних ворожих обстрілів Миколаєва три багатоповерхівки зазнали значних пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Він зазначив, що в усіх будівлях вибуховою хвилею та уламками вибиті вікна та шибки, також понівечені балкони та пошкоджені вхідні двері.

"В одній п’ятиповерхівці вилетіло 150 вікон, пошкоджень зазнали 75 балконів. Двох людей поважного віку заблокувало у власній квартирі. Вибратись їм допомогли рятувальники ДСНС", - написав мер міста.

Сєнкевич зазначив, що ще одна п’ятиповерхівка потрапила під обстріл росія вдруге. У ній вибиті шибки та понівечені ті ОСБ плити, якими комунальники забивали вікна після попереднього удару. Уламками посікло і припарковані у дворах автомобілі.

Також руйнувань різного ступеню зазнали приватні будинки.

Окрім того, внаслідок атаки окупантів пошкоджень зазнали мережі водопроводу. Мер зазначив, що працівники "Миколаївводоканалу" перекрили водопостачання та відкачали воду з вирви, яка утворилась від вибуху ракети. 26 вересня ремонтні роботи продовжаться, спеціалісти будуть замінювати частину пошкодженої труби.

Як повідомлялося раніше, росіяни вночі обстріляли Миколаїв. Внаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки, є влучання у водогін.

Окрім того, сьогодні українські бійці збили дрон-камікадзе Shahed-136, яким росіяни намагалися атакувати місто.

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