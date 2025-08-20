ua en ru
Удар РФ по Одесской области: возник масштабный пожар, привлекли спецпоезд (видео)

Среда 20 августа 2025 08:24
Удар РФ по Одесской области: возник масштабный пожар, привлекли спецпоезд (видео) Фото: войска РФ ночью ударили по Измаилу Одесской области (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 20 августа, атаковали Измаил Одесской области ударными дронами. В результате обстрела возник большой пожар, известно об одном раненом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС и Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

"В Измаиле повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения. На месте возникли пожары, которые оперативно ликвидировали наши пожарные", - отметил Кипер.

По его словам, известно об одном раненом мужчине, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"В результате попаданий вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры. 54 спасателя и 16 единиц участвовали в ликвидации последствий атаки РФ. Также привлекался пожарный поезд "Укрзализныци", - сообщили в ГСЧС.

Удары РФ по Одесской области

Российские войска не прекращают массированные удары с использованием дронов-камикадзе и ракет по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области.

Так, в ночь на 18 августа в Одессе были слышны звуки взрывов. Российские захватчики массированно атаковали город беспилотниками одновременно с нескольких сторон.

Кроме того, в ночь на 16 июля оккупанты атаковали дронами Измаильский район Одесской области. Тогда был поврежден инфраструктурный объект и возник пожар.

