ua en ru
Вт, 21 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночной обстрел Харькова: в ОВА рассказали о последствиях и показали разрушения

Харьков, Вторник 21 мая 2024 07:57
UA EN RU
Ночной обстрел Харькова: в ОВА рассказали о последствиях и показали разрушения Фото: в результате обстрелов Харькова пострадали 4 челвоека (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 21 мая россияне обстреливали Харьков и область ударными дронами "Шахед". Вследствие атаки пострадала жилая инфраструктура и местные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

Согласно его данным, вследствие атаки обломки вражеских "Шахедов" зафиксированы в четырех локациях.

"В 02:09 в результате падения обломков горели 2 частных дома и гараж. Пострадали 3 человека: 61-летний мужчина, 69-летняя и 72-летняя женщины. У всех - острая реакция на стресс", - сообщил Синегубов.

Другие два удара пришлись на дорожное покрытие и тротуар частного сектора, без пожара. Пострадавших нет. Еще один осколок повредил микроавтобус, также возник пожар.

"В 7:05 в результате вражеского ракетного обстрела по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина", - говорится в сообщении.

Фото: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов (t.me/synegubov)

Ночной обстрел Харькова

Около полуночи 21 мая Воздушные силы сообщили о движении вражеских дронов-камикадзе над Украиной. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже в Харькове прогремели взрывы.

Кроме того, утром агрессор ударил по объекту транспортной инфраструктуры города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
Графики отключения света по Украине: кто и когда сегодня будет без электричества
Графики отключения света по Украине: кто и когда сегодня будет без электричества
DAILY
5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина 5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны