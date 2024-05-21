Атака "Шахедов": в Харькове были слышны взрывы, произошли пожары

В Харькове в ночь на 21 мая раздались взрывы в районе города. В настоящее время в области объявлена воздушная тревога из-за фиксации вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова и " Суспільне Харків ".

Первый взрыв был слышен в городе около двух ночи. Приблизительно через три-четыре минуты раздался еще один.

"Был слышен взрыв в Харькове. Над городом "Шахеды", будьте осторожны", - написал мэр Терехов в своем Telegram в 02:10. Через пять минут он добавил, что в городе был еще взрыв.

Между тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов-камикадзе в сторону Харькова.

"Группа "мопедов" (ударных БПЛА, - ред.) в районе Харькова", - передали военные.

Вражескую атаку на Харьков с применением беспилотников также подтверждает руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары беспилотниками. Будьте осторожны!" – говорится в его сообщении в Telegram.

Пожары в Харькове

Добавим, по данным местных СМИ, в Харькове в результате воздушной атаки противника произошел пожар.

Позже мэр Харькова рассказал, что в городе из-за атаки "Шахедами" повреждены несколько частных домов - там пожары.

"Информация о жертвах и раненых уточняется", - добавил Терехов.

Работа ПВО

Добавим, начальник харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник (генерал Марсель) также призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях и соблюдать информ-тишину, в том числе не снимать и не выкладывать в сеть кадры о работе противовоздушной обороны.

"На территории Харьковской области замечены вражеские БПЛА! Соблюдайте правила безопасности и не снимайте работу ПВО!" - написал он в Telegram.

Ночная воздушная атака

Ранее сообщалось, что поздно вечером 20 мая в командовании Воздушных сил проинформировали о фиксации вражеских дронов-камикадзе, которые российские захватчики запустили для очередной атаки по территории Украины.

В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно, что противник запустил несколько групп "Шахедов", они были замечены в разных регионах.