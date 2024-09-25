В ночной атаке Россия задействовала 8 ракет и 32 дрона: сколько из них сбила ПВО

Напомним, вечером, 24 сентября, российские захватчики в очередной раз нанесли удар по Запорожью В результате атаки уничтожены дома, шесть человек пострадали.

В Одессе также во время ракетной атаки со стороны России раздались взрывы. Звуки взрывов раздавались и в Харькове.

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