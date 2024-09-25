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В ночной атаке Россия задействовала 8 ракет и 32 дрона: сколько из них сбила ПВО

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 25 сентября российские оккупанты атаковали Харьковскую область зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа, Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 32-ю ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 28 ударных БпЛА и четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69. Еще четыре вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушения не поступала).

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Напомним, вечером, 24 сентября, российские захватчики в очередной раз нанесли удар по Запорожью В результате атаки уничтожены дома, шесть человек пострадали.

В Одессе также во время ракетной атаки со стороны России раздались взрывы. Звуки взрывов раздавались и в Харькове.

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Война России против Украины