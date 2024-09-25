У нічній атаці Росія задіяла 8 ракет і 32 дрони: скільки з них збила ППО

У ніч на 25 вересня російські окупанти атакували Харківську область зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, Одеську область – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
Нагадаємо, ввечері, 24 вересня, російські загарбники вкотре завдали удар по Запоріжжю. Внаслідок атаки знищено будинки, шестеро людей постраждали.
В Одесі також під час ракетної атаки з боку Росії пролунали вибухи. Звуки вибухів лунали й у Харкові.
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