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У нічній атаці Росія задіяла 8 ракет і 32 дрони: скільки з них збила ППО

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У ніч на 25 вересня російські окупанти атакували Харківську область зенітною керованою ракетою С-300 та трьома ракетами невстановленого типу, Одеську область – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 28 ударних БпЛА та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69. Ще чотири ворожих безпілотники локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Нагадаємо, ввечері, 24 вересня, російські загарбники вкотре завдали удар по Запоріжжю. Внаслідок атаки знищено будинки, шестеро людей постраждали.

В Одесі також під час ракетної атаки з боку Росії пролунали вибухи. Звуки вибухів лунали й у Харкові.

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Війна Росії проти України