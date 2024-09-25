У нічній атаці Росія задіяла 8 ракет і 32 дрони: скільки з них збила ППО

Нагадаємо, ввечері, 24 вересня, російські загарбники вкотре завдали удар по Запоріжжю. Внаслідок атаки знищено будинки, шестеро людей постраждали.

В Одесі також під час ракетної атаки з боку Росії пролунали вибухи. Звуки вибухів лунали й у Харкові.

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