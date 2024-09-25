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Удар РФ по Запорожью: в одном из районов уничтожены дома, шесть человек пострадали

Среда 25 сентября 2024 00:25
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Удар РФ по Запорожью: в одном из районов уничтожены дома, шесть человек пострадали Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 24 сентября, российские захватчики в очередной раз нанесли удар по Запорожью. В результате атаки зафиксированы уничтоженные дома, шесть человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Он сообщал, что в 21:23 для города была угроза применения врагом управляемых авиационных бомб (КАБ). После этого в городе в 21:32 и 21:52 были слышны звуки взрывов.

Позже Федоров уточнил, что в Коммунальном районе Запорожья в результате российской атаки разрушены частные дома. Кроме того, известно о шести человеках.

"По предварительной информации, все жители города Запорожья спасены. Четыре жителя Запорожья отказались от госпитализации, им медики оказали помощь непосредственно на месте. Сегодня два жителя госпитализированы в городские и областные лечебные заведения. Я уверен, что врачи окажут помощь", - рассказал Федоров.

Обновлено в 00:27

По словам Федорова, количество пострадавших увеличилось до 7. В частности, трое раненых в больнице. Четверо от госпитализации отказались.

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