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Россия атакует Одессу ракетами: в городе раздаются взрывы

Вторник 24 сентября 2024 23:25
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Россия атакует Одессу ракетами: в городе раздаются взрывы Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

В Одессе во время ракетной атаки со стороны России раздались взрывы. оккупанты выпустили ракеты из акватории Азовского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова и Воздушные Силы ВСУ .

Взрывы в Одессе прогремели примерно в 22:50.

Труханов также сообщил об угрозе применения ударных БПлА.

Перед этим Воздушные Силы сообщали об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Военные предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения, а затем зафиксировали движение ракет в направлении Одессы.

Напомним, российские войска днем 20 сентября нанесли ракетный удар по Одессе. Была повреждена припортовая и гражданская инфраструктура, а также гражданское судно под флагом Антигуа. В результате атаки четверо гражданских людей были ранены.

В Одессе Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели спецоперацию, в ходе которой была нейтрализована оперативно-боевая группа военной разведки РФ. Задержан руководитель группы и его помощник.

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