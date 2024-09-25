Фото: люди уходят в укрытие (Getty Images)

В ночь с 24 на 25 сентября в Харькове были слышны звуки взрывов. Людей призвали быть осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

"В Харькове слышны звуки взрывов. Предварительно город под ракетным ударом. Будьте осторожны", - написал Терехов в 01:28. Через две минуты он добавил, что взрыв находился в близком пригороде. Обновлено в 01:40 "В Харькове был слышен еще один взрыв", - говорится в сообщении Telegram "Суспільне Харків". Обновлено в 01:46 Согласно сообщению "Суспільне Харків", в городе был слышен третий взрыв. Где объявлена тревога По состоянию на 01:35 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.