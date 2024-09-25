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В Харькове слышны звуки взрывов

Среда 25 сентября 2024 01:38
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В Харькове слышны звуки взрывов Фото: люди уходят в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 24 на 25 сентября в Харькове были слышны звуки взрывов. Людей призвали быть осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.

"В Харькове слышны звуки взрывов. Предварительно город под ракетным ударом. Будьте осторожны", - написал Терехов в 01:28.

Через две минуты он добавил, что взрыв находился в близком пригороде.

Обновлено в 01:40

"В Харькове был слышен еще один взрыв", - говорится в сообщении Telegram "Суспільне Харків".

Обновлено в 01:46

Согласно сообщению "Суспільне Харків", в городе был слышен третий взрыв.

Где объявлена тревога

По состоянию на 01:35 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Харькове слышны звуки взрывов

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