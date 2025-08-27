RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Ночные удары РФ по энергетике: почти 100 тысяч домохозяйств остались без света

Фото: РФ атаковала объекты энергетики (facebook.com/DSNS)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в Украине обесточены более 100 тысяч домохозяйств в результате ночной атаки российских дронов по энергетике.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.

По его словам, россияне запустили почти сотню беспилотников, целенаправленно ударяя по гражданской инфраструктуре. В результате ударов повреждены энергетические объекты. Из-за атаки были обесточены Полтавская, Сумская и Черниговская области.

"Более ста тысяч домохозяйств остались без света. Все службы привлечены на местах, восстановим энергоснабжение как можно быстрее", - сообщил президент.

Отдельно Зеленский отметил об ударах по другим регионам: на Харьковщине ударили дроном по лицею, в Херсоне - по многоэтажке. Есть пострадавшие, всем оказывается необходимая помощь. Также под ударами была Днепропетровщина.

Президент подчеркнул, что Россия продолжает войну и не реагирует на призывы мира прекратить убийства и разрушения.

"Нужны новые шаги в давлении на Россию ради прекращения ударов и реального обеспечения безопасности. Работаем с партнерами ради такого давления. Спасибо всем, кто помогает!" - добавил Зеленский.

 

Обстрел Украины 27 августа

Напомним, сегодня ночью россияне массированно ударили по Полтавской области. Из-за атаки пострадало предприятие энергетического сектора, были зафиксированы обесточивания.

Также в результате ночной массированной атаки россиян на Сумы, в городе частично исчезла электроэнергия, приостановлена работа городского электротранспорта и возникли перебои в подаче воды жителям.

Кроме того, вражеские войска ударили беспилотником по Новгород-Северскому району Черниговской области. В результате обстрела 51 населенный пункт остался без света.

По данным Минэнерго, ударными дронами россияне атаковали объекты энергетики в шести областях Украины.

В то же время Воздушные силы Украины отразили массовую атаку захватчиков. Оккупанты запустили по Украине 95 российских дронов и беспилотников-имитаторов. Силы ПВО уничтожили 79 беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеЭнергетики