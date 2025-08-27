Ночные удары РФ по энергетике: почти 100 тысяч домохозяйств остались без света

По его словам, россияне запустили почти сотню беспилотников, целенаправленно ударяя по гражданской инфраструктуре. В результате ударов повреждены энергетические объекты. Из-за атаки были обесточены Полтавская, Сумская и Черниговская области.

"Более ста тысяч домохозяйств остались без света. Все службы привлечены на местах, восстановим энергоснабжение как можно быстрее", - сообщил президент.

Отдельно Зеленский отметил об ударах по другим регионам: на Харьковщине ударили дроном по лицею, в Херсоне - по многоэтажке. Есть пострадавшие, всем оказывается необходимая помощь. Также под ударами была Днепропетровщина.

Президент подчеркнул, что Россия продолжает войну и не реагирует на призывы мира прекратить убийства и разрушения.

"Нужны новые шаги в давлении на Россию ради прекращения ударов и реального обеспечения безопасности. Работаем с партнерами ради такого давления. Спасибо всем, кто помогает!" - добавил Зеленский.