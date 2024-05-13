В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: россияне запустили дроны

Вечером понедельника, 13 мая, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Российские войска запустили по стране дроны-камикадзе Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:22

Также украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для южных областей из оккупированного Крыма.

"Группа "Шахедов" из Херсонской области курсом на Кривой Рог и Николаев", - сообщили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Россия ежедневно атакует Украину ударными дронами и ракетами различных типов. Так, в ночь на 8 мая оккупанты в очередной раз ударили по энергетическим объектам Украины в шести областях.

После последней массированной атаки украинцев предупредили о возможных отключениях света.

Позже энергетическая ситуация в Украине стабилизировалась, однако действуют ограничения для бизнеса и частного сектора.

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