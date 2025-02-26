Ночная атака на Запорожье: россияне нанесли артиллерийские удары по жилому дому

Ночная атака на Украину

Напомним, что сегодня ночью Харьков снова стал целью дроновой атаки, в результате которой зафиксированы "прилеты" в двух районах города. Повреждены жилые дома и ресторан, есть пострадавшие.

В Киевской области во время воздушной атаки россии с использованием ударных беспилотников погиб один человек. Тело было найдено во время тушения пожара после обстрела.

Также, ночью 26 февраля, российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области.

В Константиновке из-за обстрелов загорелся дом, однако пожар был быстро ликвидирован.