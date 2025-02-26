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РФ попала в энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области

Среда 26 февраля 2025 09:30
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РФ попала в энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области Фото: РФ атаковала энергетический объект ДТЭК (DSNSKHARKIV)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 26 февраля, во время обстрела Днепропетровской области, российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

Россия продолжает осуществлять энергетический террор против Украины. Сегодня, во время очередной массированной атаки, российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту компании ДТЭК в Днепропетровской области.

В результате атаки была повреждена инфраструктура объекта, однако энергетики не прекращают работать на восстановление его функционирования.

Это уже не первое нападение на энергетические объекты Украины со стороны российских войск.

"Энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее восстановить его работу", - отметили в ДТЭК.

Обстрел Украины в ночь на 26 февраля

Напомним, что этой ночью Харьков стал мишенью дроновой атаки, в результате которой "прилеты" были зафиксированы в двух районах города. В результате вражеских ударов с использованием беспилотников повреждены жилые дома и ресторан, есть пострадавшие.

В Киевской области, в Бучанском районе, в результате российской воздушной атаки с использованием ударных беспилотников, этой ночью погиб один человек. Тело было деблокировано во время тушения пожара в доме после атаки.

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