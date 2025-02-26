РФ попала в энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области

В ночь на 26 февраля, во время обстрела Днепропетровской области, российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

Россия продолжает осуществлять энергетический террор против Украины. Сегодня, во время очередной массированной атаки, российские оккупанты нанесли удар по энергетическому объекту компании ДТЭК в Днепропетровской области.

В результате атаки была повреждена инфраструктура объекта, однако энергетики не прекращают работать на восстановление его функционирования.

Это уже не первое нападение на энергетические объекты Украины со стороны российских войск.

"Энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее восстановить его работу", - отметили в ДТЭК.