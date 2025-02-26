Нічна атака на Запоріжжя: росіяни завдали артилерійських ударів по житловому будинку

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, що сьогодні вночі Харків знову став ціллю дронової атаки, внаслідок якої зафіксовано "прильоти" в двох районах міста. Пошкоджено житлові будинки та ресторан, є постраждалі.

В Київській області під час повітряної атаки росії з використанням ударних безпілотників загинула одна людина. Тіло було знайдено під час гасіння пожежі після обстрілу.

Також, вночі 26 лютого, російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області.

У Костянтинівці через обстріли загорівся будинок, проте пожежу було швидко ліквідовано.