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Атака на Константиновку: РФ нанесла удар по жилым районам

Среда 26 февраля 2025 10:31
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Атака на Константиновку: РФ нанесла удар по жилым районам Фото: россияне ударили по жилым районам Константиновки (t.me.dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Ночью РФ обстреляла Константиновку, в результате чего возникло возгорание дома. Пожар оперативно ликвидировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В ночь на 26 февраля российские оккупанты снова обстреляли Константиновку, нанеся удар по жилым районам города.

В результате атаки возникло возгорание частного жилого дома. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые ликвидировали пожар и предотвратили его дальнейшее распространение.

Фото: ГСЧС Украины

К счастью, благодаря быстрым действиям спасателей, никто из жителей не пострадал. Местные власти продолжают работать над восстановлением поврежденных объектов.

Обстрел Украины в ночь на 26 февраля

Напомним, что сегодня ночью Харьков снова стал мишенью для дроновой атаки, в результате которой "прилеты" зафиксированы в двух районах города. Обстрелы повредили жилые дома и ресторан, есть пострадавшие.

В Киевской области, в Бучанском районе, во время российской воздушной атаки с использованием ударных беспилотников погиб один человек. Тело было обнаружено во время тушения пожара после атаки.

Кроме того, в ночь на 26 февраля российские войска обстреляли энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области.

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