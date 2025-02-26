Атака на Константиновку: РФ нанесла удар по жилым районам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

К счастью, благодаря быстрым действиям спасателей, никто из жителей не пострадал. Местные власти продолжают работать над восстановлением поврежденных объектов.

В результате атаки возникло возгорание частного жилого дома. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые ликвидировали пожар и предотвратили его дальнейшее распространение.

В ночь на 26 февраля российские оккупанты снова обстреляли Константиновку, нанеся удар по жилым районам города.

Обстрел Украины в ночь на 26 февраля

Напомним, что сегодня ночью Харьков снова стал мишенью для дроновой атаки, в результате которой "прилеты" зафиксированы в двух районах города. Обстрелы повредили жилые дома и ресторан, есть пострадавшие.

В Киевской области, в Бучанском районе, во время российской воздушной атаки с использованием ударных беспилотников погиб один человек. Тело было обнаружено во время тушения пожара после атаки.

Кроме того, в ночь на 26 февраля российские войска обстреляли энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области.