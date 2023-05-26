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Удар по Днепру: повреждены дома и АЗС, есть раненый

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Днепр, Пятница 26 мая 2023 07:53
Удар по Днепру: повреждены дома и АЗС, есть раненый
Автор: Константин Широкун

Войска РФ ночью атаковали Днепропетровскую область крылатыми ракетами и ударными БПЛА. В результате удара повреждены дома и предприятия, есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Досталось Днепру. В частном домовладении возник пожар, который уже потушен. Повреждены 2 дома и авто. Загорелось и на двух частных предприятиях. Огонь спасатели укротили. Изуродованная заправка. Пострадал его работник. Ему оказали медпомощь – лечится дома", - говорится в сообщении главы ОВА.

Серьезные разрушения также зафиксированы на транспортном предприятии.

Результаты работы сил ПВО в Днепропетровской области

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил, что, по предварительным данным, украинские военные ночью сбили над областью 5 крылатых ракет и 7 "Шахедов".

Опубликованы фото последствий удара по Днепру

Ночная ракетная атака на Украину

Российские войска сегодня ночью, 26 мая, в очередной раз атаковали Украину с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Сообщалось о работе сил ПВО в Киеве и области, взрывы звучали в Днепре и других регионах.

Атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. В результате слаженной работы ПВО, в воздушном пространстве столицы были уничтожены все вражеские цели. Сообщалось, что обломки в столице повредили крышу одного из ТРЦ в Оболонском районе.

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Днепропетровская область ПВО Вторжение России в Украину ракетный удар
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