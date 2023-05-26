Атака на Киев. Оккупанты запускали ракеты из Каспия, все вражеские цели сбиты
Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Киеву. Силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.
"В этот раз атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555", - говорится в сообщении КГВА.
Сообщается, что по предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены. По данным на этот час, пострадавшие и разрушения в Киеве не зафиксированы.
Ночные атаки на Киев
Российские войска усилили атаки ракетами и дронами на столицу. Отмечается, что прошлой ночью войска РФ пытались атаковать столицу и большинство регионов Украины дронами-камикадзе. Оккупанты за несколько часов выпустили 36 БПЛА, силам ПВО удалось сбить все вражеские воздушные цели.
По данным ВСУ, россияне хотели атаковать западные области, однако пытались ударить также и по Киеву. В зоне ответственности воздушного командования "Центр" сбили около 10 беспилотников. Вскоре украинские военные показали, как сбили дрон-камикадзе над Киевом в ночь на 25 мая.
Детальнее о последствиях вчерашней ночной атаки дронов на Украину - читайте в материале РБК-Украина.
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