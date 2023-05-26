Атака на Киев. Оккупанты запускали ракеты из Каспия, все вражеские цели сбиты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"В этот раз атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555", - говорится в сообщении КГВА.

Сообщается, что по предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены. По данным на этот час, пострадавшие и разрушения в Киеве не зафиксированы.

Ночные атаки на Киев

Российские войска усилили атаки ракетами и дронами на столицу. Отмечается, что прошлой ночью войска РФ пытались атаковать столицу и большинство регионов Украины дронами-камикадзе. Оккупанты за несколько часов выпустили 36 БПЛА, силам ПВО удалось сбить все вражеские воздушные цели.

По данным ВСУ, россияне хотели атаковать западные области, однако пытались ударить также и по Киеву. В зоне ответственности воздушного командования "Центр" сбили около 10 беспилотников. Вскоре украинские военные показали, как сбили дрон-камикадзе над Киевом в ночь на 25 мая.

Детальнее о последствиях вчерашней ночной атаки дронов на Украину - читайте в материале РБК-Украина.