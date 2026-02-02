ua en ru
Исторический удар: ВСУ впервые уничтожили "машину смерти" в РФ

Понедельник 02 февраля 2026 20:53
Исторический удар: ВСУ впервые уничтожили "машину смерти" в РФ Иллюстративное фото: украинские воины уничтожили "Солнцепёк" (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинские военные впервые уничтожили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк" на вражеской территории - в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение батальона беспилотных систем "Булава".

Отмечается, что военные бБПС "Булава" 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев уничтожили "Солнцепёк" на территории РФ с помощью FPV-дронов.

Зафиксировано четыре попадания в российскую "машину смерти", после чего произошла мощная детонация боекомплекта. На обнародованном видео можно увидеть, что ТОС-1А россиян, стоимость которого превышает 10 млн долларов, полностью уничтожен.

"ТОС-1А - один из самых жестоких образцов российского вооружения. Система, созданная для уничтожения укреплений и живой силы термобарическими боеприпасами. Теперь эта "машина смерти" - куча металлолома, уничтоженная украинскими операторами FPV", - сказано в заметке военных.

Бойцы батальона подчеркнули, что это "не просто потерянная техника оккупантов, а символ".

Что известно о "Солнцепеке"

ТОС-1А "Солнцепёк" - тяжелая огнеметная система, стреляющая термобарическими боеприпасами. Она предназначена для уничтожения легкобронированной, автомобильной техники, а также зданий и сооружений.

При этом известно, что система использует боеприпасы, которые создают мощную взрывную волну, высокую температуру и сильное давление на большой площади. Они способны вызывать значительные разрушения и поражать цели в замкнутом пространстве, что делает систему особенно опасной на поле боя.

По неофициальной информации, в России на вооружении в сухопутных войсках 55 единиц ТОС-1А "Солнцепек". Еще три таких системы есть у российских ВДВ.

Напомним, в декабре подразделение ударных дронов Lasar's Group с помощью беспилотников уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепёк".

Ранее, в ноябре прошлого года, 63-я отдельная механизированная бригада 3-го армейского корпуса ВСУ сообщила об уничтожении российского "Солнцепека" на Лиманском направлении.

