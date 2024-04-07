В Харькове раздались взрывы

В Харькове прогремели взрывы в ночь на 7 апреля во время воздушной тревоги, объявленной из-за вражеской атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Cуспільне Харків ".

Первый взрыв в районе города был слышен около 00:33.

Отмечается, что прежде над харьковской областью были замечены российские ударные беспилотники.

Жители Харькова и области призывают находиться в укрытиях и не снимать работу противовоздушной обороны.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что ударные дроны врага были замечены на севере Харьковщины, летели курсом на юг, в сторону Кривого Рога.

"Харьков - находитесь в укрытиях! БпЛА возле города с восточного направления!" - проинформировали позже военные.

Около 00:47 в Харькове прозвучал еще один взрыв.

Ночная атака "Шахедов" по Украине

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 апреля войска РФ вновь запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области.