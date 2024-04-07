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В Харькове раздались взрывы

Харьков, Воскресенье 07 апреля 2024 00:38
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В Харькове раздались взрывы Фото: в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове прогремели взрывы в ночь на 7 апреля во время воздушной тревоги, объявленной из-за вражеской атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Cуспільне Харків".

Первый взрыв в районе города был слышен около 00:33.

Отмечается, что прежде над харьковской областью были замечены российские ударные беспилотники.

Жители Харькова и области призывают находиться в укрытиях и не снимать работу противовоздушной обороны.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что ударные дроны врага были замечены на севере Харьковщины, летели курсом на юг, в сторону Кривого Рога.

"Харьков - находитесь в укрытиях! БпЛА возле города с восточного направления!" - проинформировали позже военные.

Около 00:47 в Харькове прозвучал еще один взрыв.

Ночная атака "Шахедов" по Украине

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 апреля войска РФ вновь запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области.

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Харьков Взрыв Война в Украине Атака дронов
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