В Харькове раздались взрывы
В Харькове прогремели взрывы в ночь на 7 апреля во время воздушной тревоги, объявленной из-за вражеской атаки дронами-камикадзе типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Cуспільне Харків".
Первый взрыв в районе города был слышен около 00:33.
Отмечается, что прежде над харьковской областью были замечены российские ударные беспилотники.
Жители Харькова и области призывают находиться в укрытиях и не снимать работу противовоздушной обороны.
В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что ударные дроны врага были замечены на севере Харьковщины, летели курсом на юг, в сторону Кривого Рога.
"Харьков - находитесь в укрытиях! БпЛА возле города с восточного направления!" - проинформировали позже военные.
Около 00:47 в Харькове прозвучал еще один взрыв.
Ночная атака "Шахедов" по Украине
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 апреля войска РФ вновь запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области.
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