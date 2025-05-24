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Россияне снова атакуют Киев: что известно

Киев, Суббота 24 мая 2025 23:59
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Россияне снова атакуют Киев: что известно Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве поздно вечером 24 мая объявили воздушную тревогу. Причиной является угроза вражеских ударов с применением баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения", - говорится в объявлении администрации.

Вместе с тем в КГВА обновили данные от 23:50, и заявили об угрозе применения вражеских БПЛА.

"Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - передали в администрации.

Заметим, что в 23:49 в Воздушных силах заявляли об угрозе применения российскими оккупантами баллистики с северо-востока.

Позже военные рассказали о фиксации скоростной цели в Сумской области.

Россияне снова атакуют Киев: что известно

Вместе с тем столичные власти констатировали очередную воздушную атаку противника на Киев.

"Враг снова атакует столицу. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!" - говорится в заявлении начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram.

Россияне снова атакуют Киев: что известно

Комбинированная атака на Киев ночью 24 мая

Напомним, что вчерашняя ночная дроново-ракетная атаки на Киев, как охарактеризовали представители местной власти, стала одной из самых масштабных за последнее время. Российские оккупанты били по столице Украины сотнями ударных БПЛА и выпустили 9 баллистических ракет.

В результате вражеских обстрелов и падения обломков воздушных целей в Киеве были повреждены гражданские объекты - жилые дома, школы, медицинское учреждение, а также ТЦ. Всего пострадало 14 человек в разных районах столицы. Подробнее о последствиях комбинированной атаки на Киев можно узнать в материале РБК-Украина.

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Киев Воздушная тревога Ракетная атака
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