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Ночная атака "шахедами": ПВО уничтожила все шесть дронов

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Среда 21 июня 2023 07:49
Ночная атака "шахедами": ПВО уничтожила все шесть дронов Фото: ПВО уничтожило все шесть вражеских "шахедов" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 21 июня россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Все шесть воздушных целей были уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что по вражеским дронам отработали Воздушные силы Хмельницкой области.

Кроме этого, за 20 июня Силы обороны Украины сбили 4 разведывательных БПЛА разных типов.

"Авиация Воздушных Сил совершила десятки самолетовылетов, нанесла удары по позициям, технике, тылам оккупационных войск, в том числе авиационными средствами поражения, предоставленными западными партнерами", - отметили в ПС.

Воздушная атака 21 июня

Ночью РФ снова обстреляла Украину "шахедами". Из-за атаки в ряде регионов объявляли воздушную тревогу.

Сообщалось также о взрывах в Хмельницкой области, где из-за падения обломков горело здание.

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