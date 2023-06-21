Ночная атака "шахедами": ПВО уничтожила все шесть дронов
В ночь на 21 июня россияне снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Все шесть воздушных целей были уничтожены силами ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что по вражеским дронам отработали Воздушные силы Хмельницкой области.
Кроме этого, за 20 июня Силы обороны Украины сбили 4 разведывательных БПЛА разных типов.
"Авиация Воздушных Сил совершила десятки самолетовылетов, нанесла удары по позициям, технике, тылам оккупационных войск, в том числе авиационными средствами поражения, предоставленными западными партнерами", - отметили в ПС.
Воздушная атака 21 июня
Ночью РФ снова обстреляла Украину "шахедами". Из-за атаки в ряде регионов объявляли воздушную тревогу.
Сообщалось также о взрывах в Хмельницкой области, где из-за падения обломков горело здание.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.