Нічна атака "шахедами": ППО знищила усі шість дронів

В ніч на 21 червня росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed. Усі шість повітряних цілей було знищено силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що по ворожим дронам "відпрацювали" Повітряні сили Хмельницької області.

Крім цього, за 20 червня Сили оборони України збили 4 розвідувальних БПЛА різних типів.

"Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами", - зазначили в ПС.

Повітряна атака 21 червня

Вночі РФ знову обстріляла Україну "шахедами". Через атаку в низці регіонів оголошували повітряну тривогу.

Повідомлялось також про вибухи в Хмельницькій області, де через падіння уламків горіла будівля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.