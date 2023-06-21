В нескольких областях Украины заметили вражеские "Шахеды", объявлены тревоги
Воздушные тревоги были объявлены в некоторых областях Украины в ночь на 21 июня из-за фиксации группы вражеских ударных беспилотников типа "Shahed".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.
Барражирующие боеприпасы противника были замечены в воздушном пространстве в Сумской и Полтавской областях.
"Внимание! Зафиксировано движение нескольких ударных БПЛА типа "Шахед" в Сумской и Полтавской областях!" - говорится в публикации.
В данных регионах объявлены воздушные тревоги.
Карта воздушных тревог в Украине ночью 21 июня (фото: t.me/alarmukraine)
Чуть позже в Воздушных силах отметили, что ударные дроны были зафиксированы также и в Черкасской области. Тут тоже зазвучали сигналы об угрозе воздушных атак.
Кроме того, вражеские "Шахеды" заметили и в Кировоградской области позже, передали в ВС ВСУ.
В сети сообщают о работе ПВО в регионах, где объявлена воздушная тревога.
Карта воздушных тревог в Украине ночью 21 июня (фото: t.me/alarmukraine)
В 02:12 в Киевской области также была объявлена воздушная тревога.
"Внимание! Киевская область - угроза применения врагом ударных БПЛА!" - проинформировали в Воздушных силах.
Ночные воздушные атаки РФ по Украине
Нынешние тревоги из-за вражеских "Шахедов" происходят после вчерашний массированной ночной воздушной атаки РФ по городам Украины. Тогда прогремели взрывы в Киеве и области, Львове и Запорожье.
Всего российские оккупанты вчера выпустили по Украине 35 дронов-камикадзе, 32 из которых были успешно сбиты украинской ПВО.
Во время воздушных тревог в Киеве и области ПВО отработала по вражеским "Шахедам".
Кроме того, захватчики также ударили по Запорожью баллистическими ракетами и С-300 по гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуре.
РФ атаковала "Шахедами" во Львове объект критической инфраструктуры, в результате чего произошел пожар.
По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, во время вчерашней атаки по украинским городам россияне применили традиционную тактику, и пытались запутать нашу ПВО.
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