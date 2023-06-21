В нескольких областях Украины заметили вражеские "Шахеды", объявлены тревоги

Воздушные тревоги были объявлены в некоторых областях Украины в ночь на 21 июня из-за фиксации группы вражеских ударных беспилотников типа "Shahed".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал командования Воздушных сил ВСУ.

Барражирующие боеприпасы противника были замечены в воздушном пространстве в Сумской и Полтавской областях.

"Внимание! Зафиксировано движение нескольких ударных БПЛА типа "Шахед" в Сумской и Полтавской областях!" - говорится в публикации.

В данных регионах объявлены воздушные тревоги.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 21 июня (фото: t.me/alarmukraine)

Чуть позже в Воздушных силах отметили, что ударные дроны были зафиксированы также и в Черкасской области. Тут тоже зазвучали сигналы об угрозе воздушных атак.

Кроме того, вражеские "Шахеды" заметили и в Кировоградской области позже, передали в ВС ВСУ.

В сети сообщают о работе ПВО в регионах, где объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 21 июня (фото: t.me/alarmukraine)

В 02:12 в Киевской области также была объявлена воздушная тревога.

"Внимание! Киевская область - угроза применения врагом ударных БПЛА!" - проинформировали в Воздушных силах.

Ночные воздушные атаки РФ по Украине

Нынешние тревоги из-за вражеских "Шахедов" происходят после вчерашний массированной ночной воздушной атаки РФ по городам Украины. Тогда прогремели взрывы в Киеве и области, Львове и Запорожье.

Всего российские оккупанты вчера выпустили по Украине 35 дронов-камикадзе, 32 из которых были успешно сбиты украинской ПВО.

Во время воздушных тревог в Киеве и области ПВО отработала по вражеским "Шахедам".

Кроме того, захватчики также ударили по Запорожью баллистическими ракетами и С-300 по гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуре.

РФ атаковала "Шахедами" во Львове объект критической инфраструктуры, в результате чего произошел пожар.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, во время вчерашней атаки по украинским городам россияне применили традиционную тактику, и пытались запутать нашу ПВО.