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Ракетный удар по Киеву: войска РФ били двумя типами вооружения, все цели сбила ПВО

Киев, Среда 06 сентября 2023 06:52
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Ракетный удар по Киеву: войска РФ били двумя типами вооружения, все цели сбила ПВО Фото: российские войска нанесли ракетный удар по Киеву (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву сегодня рано утром, 6 сентября. Сообщается, что все воздушные цели противника уничтожили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"Очередная ракетная атака врага на мирный город. И снова атака не простая, а комбинированная. Предварительно, из района Саратовской области РФ, из самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно – баллистического", - говорится в сообщении КГВА.

Сообщается, что все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО. По предварительным данным, в Киеве обошлось без жертв и разрушений.

Обстрел Украины ночью 6 сентября

Российские войска нанесли массированный удар по Одесской области с помощью БПЛА типа "Шахед". Сообщается, что в результате удара в нескольких населённых пунктах области зафиксированы разрушения и пожары. Также повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, один человек погиб.

Также оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по столице. В Киеве и ряде регионов работали силы ПВО.

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