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В Киеве раздались взрывы, работает ПВО

Киев, Среда 06 сентября 2023 05:55
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В Киеве раздались взрывы, работает ПВО Фото: в Киеве работает ПВО ночью 6 сентября (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Киеве сегодня ночью 6 сентября раздались взрывы. Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КМВА.

"Внимание! В столице работает ПВО!", - говорится в сообщении КМВА.

Жителей столицы призывают находиться в укрытиях во время воздушной тревоги или соблюдать правила "двух стен".

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в направлении столицы "идут еще ракеты".

Масштабная воздушная тревога

Сегодня ночью 6 сентября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Силы обороны юга сообщили о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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