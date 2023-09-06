В Киеве раздались взрывы, работает ПВО

В Киеве сегодня ночью 6 сентября раздались взрывы. Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КМВА.

"Внимание! В столице работает ПВО!", - говорится в сообщении КМВА.

Жителей столицы призывают находиться в укрытиях во время воздушной тревоги или соблюдать правила "двух стен".

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в направлении столицы "идут еще ракеты".

Масштабная воздушная тревога

Сегодня ночью 6 сентября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Силы обороны юга сообщили о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.