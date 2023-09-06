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Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: возникло несколько пожаров, есть погибший

Одесса, Среда 06 сентября 2023 06:04
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Ночной удар "Шахедами" по Одесской области: возникло несколько пожаров, есть погибший Фото: российские войска атаковали "Шахедами" Одесскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали "Шахедами" Одесскую область сегодня ночью, 6 сентября. В результате атаки есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице", - заявил Кипер.

Он также отметил, что в нескольких населённых пунктах области зафиксированы разрушения и пожары. Также повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

Ночные атаки на Одесскую область

В последние недели войска РФ усилили ночные атаки на Одесскую область, пытаясь разрушить портовую инфраструктуру.

Так, в ночь на понедельник, 4 сентября, российские оккупанты в очередной раз пытались ударить по Одесской области с помощью дронов-камикадзе "Шахед".

Позже в МИД Украины сделали заявление о том, что во время атаки россиян дроны упали и взорвались на территории Румынии. При этом Бухарест опровергает эту информацию.

Также джем ранее войска РФ с помощью "Шахедов" атаковали припортовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области ночью 3 сентября. Сообщается, что оккупанты выпустили 25 беспилотников.

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