Ночная атака на Кривой Рог: число погибших возросло

В результате ракетного удара по отелю в Кривом Роге известно уже о трех погибших. Спасательная операция продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.
"Уже трое погибших из-за ночной ракетной атаки на Кривой Рог. Без вести пропавшим остается еще один человек", - написал он.
Фото: последствия ракетного удара россиян (t.me/dnipropetrovskaODA)
По словам Лысака, спасатели продолжают работать на месте происшествия.
Также он добавил, что в городе повреждены восемь магазинов и кафе, 14 многоэтажек и около 20 автомобилей.
Напомним, в полночь российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Было прямое попадание в отель, здание частично разрушено.
Сотрудникам ГСЧС после происшествия удалось спасти пятерых людей.
При этом по состоянию на сегодняшнее утро было известно о двух погибших в результате удара.
Стоит заметить, что несколько дней назад российские оккупанты нанесли удар по отелю в Краматорске баллистической ракетой "Искандер". Было известно, что в результате пострадали журналисты. Один из них - сотрудник Reuters - погиб.
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