Ночная атака на Кривой Рог: число погибших возросло

Что предшествовало

Напомним, в полночь российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Было прямое попадание в отель, здание частично разрушено.

Сотрудникам ГСЧС после происшествия удалось спасти пятерых людей.

При этом по состоянию на сегодняшнее утро было известно о двух погибших в результате удара.

Стоит заметить, что несколько дней назад российские оккупанты нанесли удар по отелю в Краматорске баллистической ракетой "Искандер". Было известно, что в результате пострадали журналисты. Один из них - сотрудник Reuters - погиб.

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