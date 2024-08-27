Нічна атака на Кривий Ріг: кількість загиблих зросла

Що передувало

Нагадаємо, опівночі російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Було пряме влучання в готель, будівля частково зруйнована.

Співробітникам ДСНС після події вдалося врятувати п'ятьох людей.

При цьому станом на сьогоднішній ранок було відомо про двох загиблих внаслідок удару.

Варто зауважити, що кілька днів тому російські окупанти завдали удару по готелю в Краматорську балістичною ракетою "Іскандер". Відомо, що в результаті постраждали журналісти. Один із них - співробітник Reuters - загинув.

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