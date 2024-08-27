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Нічна атака на Кривий Ріг: кількість загиблих зросла

Фото: у Кривому Розі триває рятувальна операція після удару росіян (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок ракетного удару по готелю у Кривому Рогу відомо вже про трьох загиблих. Рятувальна операція продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.

"Вже троє загиблих через нічну ракетну атаку на Кривий Ріг. Безвісти зниклим залишається ще одна людина", - написав він.

 

Фото: наслідки ракетного удару росіян (t.me/dnipropetrovskaODA)

За словами Лисака, рятувальники продовжують працювати на місці події.

Також він додав, що у місті пошкоджено вісім магазинів та кафе, 14 багатоповерхівок та близько 20 автомобілів.

Що передувало

Нагадаємо, опівночі російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Було пряме влучання в готель, будівля частково зруйнована.

Співробітникам ДСНС після події вдалося врятувати п'ятьох людей.

При цьому станом на сьогоднішній ранок було відомо про двох загиблих внаслідок удару.

Варто зауважити, що кілька днів тому російські окупанти завдали удару по готелю в Краматорську балістичною ракетою "Іскандер". Відомо, що в результаті постраждали журналісти. Один із них - співробітник Reuters - загинув.

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