Оккупанты ударили по отелю в Краматорске: пострадали иностранные журналисты

Фото: россияне ударили по гостинице в Краматорске (t.me/VadymFilashkin)

Россия ударила по Краматорску в Донецкой области ночью 25 августа. В результате атаки пострадали иностранные журналисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.

Он отметил, что мишенью врага в городе стала гостиница. По состоянию на 8:00 известно о двух раненых, еще один человек находится под завалами. Все трое пострадавших - журналисты, граждане Украины, США и Великобритании. Кроме отеля, повреждена также многоэтажка поблизости. "На месте работают органы власти, полиция и спасатели. Продолжается разбор завалов и спасательная операция", - добавил глава Донецкой ОВА.