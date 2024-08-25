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Оккупанты ударили по отелю в Краматорске: пострадали иностранные журналисты

Краматорск, Воскресенье 25 августа 2024 08:35
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Оккупанты ударили по отелю в Краматорске: пострадали иностранные журналисты Фото: россияне ударили по гостинице в Краматорске (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталья Юрченко

Россия ударила по Краматорску в Донецкой области ночью 25 августа. В результате атаки пострадали иностранные журналисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.

Он отметил, что мишенью врага в городе стала гостиница. По состоянию на 8:00 известно о двух раненых, еще один человек находится под завалами. Все трое пострадавших - журналисты, граждане Украины, США и Великобритании.

Кроме отеля, повреждена также многоэтажка поблизости.

"На месте работают органы власти, полиция и спасатели. Продолжается разбор завалов и спасательная операция", - добавил глава Донецкой ОВА.

Ночные обстрелы Украины

В ночь на 25 августа Россия нанесла по Украине комбинированный удар. Оккупанты выпустили крылатую ракету "Искандер-К" и баллистическую "Искандер-М", а также шесть управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69. Кроме того, были зафиксированы пуски девяти дронов-камикадзе.

Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь "Шахедов". Дроны сбили в Николаевской области.

Как отметил командующий Воздушными силами Николай Олещук, россияне ударили по прифронтовым областям Украины. Атаковано Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую области.

Известно, что оккупанты обстреляли Харьков и Чугуев. В Харькове зафиксировано два попадания. Повреждены дома, вспыхнул пожар на газопроводе, есть пострадавшие.

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